Овечкин — на чистом 2-м месте в истории НХЛ по числу голов за сезон для игроков 36+ лет

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» со счётом 4:2.



Капитан «столичных» Александр Овечкин стал автором одной из шайб «Кэпиталз». Этот гол стал для 36-летнего капитана «столичных» 45-м в текущем сезоне. Он вышел на чистое второе место в истории НХЛ по количеству заброшенных за один сезон шайб среди игроков в возрасте 36 лет и старше, обойдя по этому показателю Горди Хоу, который в сезоне-1968/1969 забил 44 гола. Тогда ему исполнилось 40 лет.



Лидирует по этому параметру финн Теэму Селянне, который в сезоне-2006/2007 забросил 48 шайб. В той регулярке ему было 36 лет.