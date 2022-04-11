Овечкин забил 100-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в апреле

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (4:2).



Эта шайба стала 100-й для 36-летнего россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ, которую он сумел забросить в апреле. Больше всего голов Овечкин забил в марте — 135, далее идёт январь (127 шайб), ноябрь (120 шайб), декабрь (113), октябрь (112) и февраль (107).



Напомним, всего на счету капитана «столичного» клуба 775 голов в рамках НХЛ. Он занимает третье место в списке снайперов лиги за всю историю, уступая лишь Горди Хоу, от которого отстаёт на 26 шайб (801) и Уэйну Гретцки с 894 голами.



В текущем сезоне Овечкин забросил 45 шайб, он находится на четвёртом месте в списке снайперов лиги.