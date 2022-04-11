«Сиэтл» подписал контракт новичка со вторым номером драфта НХЛ — 2021 Бенирсом
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«Сиэтл Кракен» подписал контракт новичка с нападающим Мэтти Бенирсом, сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.
Отмечается, что соглашение с 19-летним хоккеистом рассчитано сроком на три года. Бенирс был выбран «Кракен» на драфте НХЛ 2021 года под общим вторым номером, став первым задрафтованным игроком в истории клуба.
В текущем сезоне форвард выступал в студенческой лиге NCAA за университет Мичигана, проведя 37 матчей и набрав 43 (20+23) балла.
Также Бенирс выступал за сборную США на Олимпийских играх в Пекине, где забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу в четырёх матчах.
«Сиэтл» потерял шансы на выход в плей-офф НХЛ — 2022. «Кракен» в настоящий момент занимает 15-е место в таблице Западной конференции.
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