Капризов отметился 42-м голом в сезоне, реализовав большинство с «Лос-Анджелесом»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Лос-Анджелес Кингз». Идёт 2-й период, гости ведут – 3:2.

На 16-й минуте первого игрового отрезка отличиться удалось 24-летнему российскому форварду «Миннесоты» Кириллу Капризову, сумевшему реализовать численное преимущество и сократить отставание в счёте до двух шайб. Ему ассистировали Мэтт Болди и Джаред Сперджен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, на счету Капризова уже 89 (42+47) очков в 70 матчах нынешнего сезона НХЛ при коэффициенте полезности «+22» и 28 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ в 125 встречах он совершил 140 (69+71) результативных действий.