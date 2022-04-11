24-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившись 42-й шайбой в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», вписал своё имя в историю клуба.
Благодаря этой заброшенной шайбе Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за сезон. Автор лучшего достижения — Мариан Габорик, забросивший 42 шайбы за 77 матчей в сезоне-2007/2008. В сезоне-2017/2018 его повторил и Эрик Стаал, однако на это ему потребовалось 82 встречи, Капризову же – 70 игр.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, на счету Капризова уже 89 (42+47) очков в 70 матчах нынешнего сезона НХЛ при коэффициенте полезности «+22» и 28 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ в 125 встречах он совершил 140 (69+71) результативных действий.
- 11 апреля 2022
-
01:57
-
01:55
-
01:45
-
01:38
-
01:32
-
01:18
-
01:08
-
00:30
-
00:00
- 10 апреля 2022
-
23:50
-
23:42
-
23:35
-
23:30
-
23:23
-
23:17
-
23:00
-
22:15
-
21:34
-
21:00
-
20:31
-
20:14
-
20:04
-
19:58
-
19:46
-
19:40
-
19:25
-
19:03
-
18:31
-
17:53
-
17:40
-
17:05
-
16:26
-
16:08
-
15:40
-
13:44