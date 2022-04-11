24-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившись 42-й шайбой в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», вписал своё имя в историю клуба.

Благодаря этой заброшенной шайбе Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за сезон. Автор лучшего достижения — Мариан Габорик, забросивший 42 шайбы за 77 матчей в сезоне-2007/2008. В сезоне-2017/2018 его повторил и Эрик Стаал, однако на это ему потребовалось 82 встречи, Капризову же – 70 игр.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, на счету Капризова уже 89 (42+47) очков в 70 матчах нынешнего сезона НХЛ при коэффициенте полезности «+22» и 28 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ в 125 встречах он совершил 140 (69+71) результативных действий.