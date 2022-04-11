Кучеров отметился 15-й заброшенной шайбой в сезоне, поразив ворота «Баффало»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Баффало Сэйбрз». Идёт 2-й период, хозяева ведут – 4:0.
На пятой минуте второй двадцатиминутки отличиться удалось 28-летнему российскому форварду «молний» Никите Кучерову, который довёл счёт до крупного в этой игре. Ему ассистировали Райан Макдона и Ондржей Палат.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, на счету Кучерова уже 46 (15+31) результативных действий в 37 матчах нынешнего регулярного сезона НХЛ при коэффициенте полезности «-10» и 16 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ он набрал 593 (236+357) очка в 552 встречах.
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