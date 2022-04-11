Кучеров обошёл Сергея Самсонова в списке российских снайперов в истории НХЛ

28-летний российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров благодаря голу в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» обошёл в списке снайперов НХЛ среди россиян Сергея Самсонова.

До матча с «Баффало» на счету Самсонова и Кучерова было по 235 шайб. Они делили между собой 14-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ. Сейчас Никита занимает эту позицию единолично. Впереди – Александр Сёмин с 239 голами. Рекордсменом является 36-летний форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (775).

Таким образом, на счету Кучерова уже 46 (15+31) результативных действий в 37 матчах нынешнего регулярного сезона НХЛ при коэффициенте полезности «-10» и 16 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ он набрал 593 (236+357) очка в 552 встречах.