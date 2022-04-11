«Мастер сегодня вечером творит историю». Пресс-служба «Миннесоты» — о рекорде Капризова

Пресс-служба «Миннесоты Уайлд» в «Твиттере» эмоционально отреагировала на рекорд 24-летнего российского форварда Кирилла Капризова по количеству шайб за сезон, который был установлен в игре с «Лос-Анджелес Кингз».
«Мастер, Кирилл — «ледоход», сегодня вечером творит немного истории!» — гласит публикация «Уайлд» в «Твиттере».
Напомним, благодаря этой заброшенной шайбе Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за сезон. Автор лучшего достижения — Мариан Габорик, забросивший 42 шайбы за 77 матчей в сезоне-2007/2008. В сезоне-2017/2018 его повторил и Эрик Стаал, однако на это ему потребовалось 82 встречи, Капризову же – 70 игр.
На счету Капризова уже 89 (42+47) очков в 70 матчах нынешнего сезона НХЛ при коэффициенте полезности «+22» и 28 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ в 125 встречах он совершил 140 (69+71) результативных действий.
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