Кросби обошёл Курри и вышел на единоличное 22-е место в истории НХЛ по набранным очкам

34-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, отметившийся дублем и голевой передачей в игре с «Нэшвилл Предаторз» (3:2 ОТ), вышел на единоличное 22-е место в истории НХЛ по набранным очкам.
Кросби удалось обойти легендарного финна Яри Курри (1398), проведшего 1251 встречу в НХЛ. На счету Сидни стало 1400 (514+886) очков в 1100 матчах.
Примечательно, что на 21-м месте располагается 36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1402), а далее — Дэйл Хаверчук (1409).
В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург», набрав 96 очков, вышел на пятое место, «Нэшвилл» с 88 баллами остаётся на шестой строчке на Западе. В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Нэшвилл» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».
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