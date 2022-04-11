Капризов вошёл в тройку по количеству очков в первых 125 матчах в НХЛ среди левых вингеров
Поделиться
24-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся заброшенной шайбой в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (6:3), продолжает покорять новые статистические вершины в НХЛ.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», среди левых вингеров больше Капризова в первые 125 матчей в НХЛ набирали очки только два хоккеиста – Александр Овечкин и звезда «Торонто Мэйпл Лифс» Сай Деннени.
Наибольшее количество очков среди левых вингеров в их первых 125 играх в НХЛ:
- Сай Деннени (189);
- Александр Овечкин (167);
- Кирилл Капризов (140);
- Люк Робитайл (140);
- Пол Кария (140);
- Антон Штястны (135);
- Рик Мартин (129).
На счету Капризова уже 89 (42+47) очков в 70 матчах нынешнего сезона НХЛ при коэффициенте полезности «+22» и 28 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ в 125 встречах он совершил 140 (69+71) результативных действий.
Комментарии
- 11 апреля 2022
-
03:17
-
03:01
-
02:46
-
02:40
-
02:26
-
02:12
-
01:57
-
01:55
-
01:45
-
01:38
-
01:32
-
01:18
-
01:08
-
00:30
-
00:00
- 10 апреля 2022
-
23:50
-
23:42
-
23:35
-
23:30
-
23:23
-
23:17
-
23:00
-
22:15
-
21:34
-
21:00
-
20:31
-
20:14
-
20:04
-
19:58
-
19:46
-
19:40
-
19:25
-
19:03
-
18:31
-
17:53
Партнерский контент