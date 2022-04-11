Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов вошёл в тройку по количеству очков в первых 125 матчах в НХЛ среди левых вингеров

Капризов вошёл в тройку по количеству очков в первых 125 матчах в НХЛ среди левых вингеров
Комментарии

24-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся заброшенной шайбой в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (6:3), продолжает покорять новые статистические вершины в НХЛ.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», среди левых вингеров больше Капризова в первые 125 матчей в НХЛ набирали очки только два хоккеиста – Александр Овечкин и звезда «Торонто Мэйпл Лифс» Сай Деннени.

Наибольшее количество очков среди левых вингеров в их первых 125 играх в НХЛ:

  • Сай Деннени (189);
  • Александр Овечкин (167);
  • Кирилл Капризов (140);
  • Люк Робитайл (140);
  • Пол Кария (140);
  • Антон Штястны (135);
  • Рик Мартин (129).

На счету Капризова уже 89 (42+47) очков в 70 матчах нынешнего сезона НХЛ при коэффициенте полезности «+22» и 28 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ в 125 встречах он совершил 140 (69+71) результативных действий.

Новость по теме
«Миннесота» отыгралась с 0:3 и победила «Лос-Анджелес». У Капризова – рекордный гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022