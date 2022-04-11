Капризов вошёл в тройку по количеству очков в первых 125 матчах в НХЛ среди левых вингеров

24-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся заброшенной шайбой в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (6:3), продолжает покорять новые статистические вершины в НХЛ.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», среди левых вингеров больше Капризова в первые 125 матчей в НХЛ набирали очки только два хоккеиста – Александр Овечкин и звезда «Торонто Мэйпл Лифс» Сай Деннени.

Наибольшее количество очков среди левых вингеров в их первых 125 играх в НХЛ:

Сай Деннени (189);

Александр Овечкин (167);

Кирилл Капризов (140);

Люк Робитайл (140);

Пол Кария (140);

Антон Штястны (135);

Рик Мартин (129).

На счету Капризова уже 89 (42+47) очков в 70 матчах нынешнего сезона НХЛ при коэффициенте полезности «+22» и 28 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ в 125 встречах он совершил 140 (69+71) результативных действий.