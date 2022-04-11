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Хет-трик Стаала, гол и передача Андрея Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Анахайм»

Хет-трик Стаала, гол и передача Андрея Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Анахайм»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Каролины» Джордан Стаал оформил хет-трик, по одной шайбе забросили Андрей Свечников и Джордан Мартинук. Также Свечников записал на свой счёт одну результативную передачу. Таким образом он набрал 64 (28+36) очков в нынешнем сезоне. Два гола «Анахайма» забили Джош Махура и Трой Терри.

В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина», набрав 101 очко, вышла на второе место, «Анахайм» с 70 баллами остаётся на 12-й строчке на Западе. В следующем матче «Каролина» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Анахайм» сыграет с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2022, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Свечников (Шей, Джарвис) – 01:17 (5x5)   2:0 Стаал (Нидеррайтер, Фаст) – 05:07 (5x5)   2:1 Махура (Симон) – 06:12 (5x5)   3:1 Мартинук (Доми, Свечников) – 09:30 (5x5)   3:2 Терри (Зеграс, Грант) – 11:46 (5x5)   4:2 Стаал (Нидеррайтер, Славин) – 53:42 (5x5)   5:2 Стаал (Фаст, Деанджело) – 58:52 (en)
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