Хет-трик Стаала, гол и передача Андрея Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Анахайм»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



В составе «Каролины» Джордан Стаал оформил хет-трик, по одной шайбе забросили Андрей Свечников и Джордан Мартинук. Также Свечников записал на свой счёт одну результативную передачу. Таким образом он набрал 64 (28+36) очков в нынешнем сезоне. Два гола «Анахайма» забили Джош Махура и Трой Терри.



В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина», набрав 101 очко, вышла на второе место, «Анахайм» с 70 баллами остаётся на 12-й строчке на Западе. В следующем матче «Каролина» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Анахайм» сыграет с «Флоридой Пантерз».