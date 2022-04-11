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Капризов обошёл Панарина и вышел в лидеры в списке бомбардиров среди россиян в НХЛ

Капризов обошёл Панарина и вышел в лидеры в списке бомбардиров среди россиян в НХЛ
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24-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов благодаря голу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (6:3) вышел в единоличные лидеры списка бомбардиров лиги среди россиян.

Таким образом, десятка лучших по набранным очкам среди россиян в нынешнем сезоне НХЛ выглядит следующим образом:

ИгрокКомандаОчки
Кирилл Капризов«Миннесота Уайлд»89 (42+47)
Артемий Панарин«Нью-Йорк Рейнджерс»88 (21+67)
Александр Овечкин«Вашингтон Кэпиталз»83 (45+38)
Евгений Кузнецов«Вашингтон Кэпиталз»70 (23+47)
Владимир Тарасенко«Сент-Луис Блюз»65 (26+39)
Андрей Свечников«Каролина Харрикейнз»62 (27+35)
Павел Бучневич«Сент-Луис Блюз»60 (25+35)
Иван Барбашёв«Сент-Луис Блюз»53 (23+30)
Никита Кучеров«Тампа-Бэй Лайтнинг»46 (15+31)
Валерий Ничушкин«Колорадо Эвеланш»41 (19+22)
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