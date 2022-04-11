Капризов обошёл Панарина и вышел в лидеры в списке бомбардиров среди россиян в НХЛ
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24-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов благодаря голу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (6:3) вышел в единоличные лидеры списка бомбардиров лиги среди россиян.
Таким образом, десятка лучших по набранным очкам среди россиян в нынешнем сезоне НХЛ выглядит следующим образом:
|Игрок
|Команда
|Очки
|Кирилл Капризов
|«Миннесота Уайлд»
|89 (42+47)
|Артемий Панарин
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
|88 (21+67)
|Александр Овечкин
|«Вашингтон Кэпиталз»
|83 (45+38)
|Евгений Кузнецов
|«Вашингтон Кэпиталз»
|70 (23+47)
|Владимир Тарасенко
|«Сент-Луис Блюз»
|65 (26+39)
|Андрей Свечников
|«Каролина Харрикейнз»
|62 (27+35)
|Павел Бучневич
|«Сент-Луис Блюз»
|60 (25+35)
|Иван Барбашёв
|«Сент-Луис Блюз»
|53 (23+30)
|Никита Кучеров
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|46 (15+31)
|Валерий Ничушкин
|«Колорадо Эвеланш»
|41 (19+22)
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