«Даллас» обыграл «Чикаго» в матче с 10 голами

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.



В составе «Далласа» Джейсон Робертсон оформил дубль, Джейми Бенн, Джо Павелски, Роопе Хинц и Тайлер Сегин забросили по одной шайбе. Четыре гола «Чикаго» забили Филипп Курашёв, Джонатан Тэйвз, Борис Катчук и Кирби Дак.



В турнирной таблице Западной конференции «Даллас», набрав 86 очков, занимает седьмое место. «Чикаго», проиграв седьмой матч подряд, остаётся на 14-й строчке с 59 баллами. В следующем матче «Даллас» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».