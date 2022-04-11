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«Даллас» обыграл «Чикаго» в матче с 10 голами

«Даллас» обыграл «Чикаго» в матче с 10 голами
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе «Далласа» Джейсон Робертсон оформил дубль, Джейми Бенн, Джо Павелски, Роопе Хинц и Тайлер Сегин забросили по одной шайбе. Четыре гола «Чикаго» забили Филипп Курашёв, Джонатан Тэйвз, Борис Катчук и Кирби Дак.

В турнирной таблице Западной конференции «Даллас», набрав 86 очков, занимает седьмое место. «Чикаго», проиграв седьмой матч подряд, остаётся на 14-й строчке с 59 баллами. В следующем матче «Даллас» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 6
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бенн (Хейсканен, Сутер) – 04:14 (5x4)   1:1 Курашев (Кейн) – 08:09 (5x5)   2:1 Тэйвз (Кейн, Дак) – 11:24 (5x4)   2:2 Павелски (Сегин, Клингберг) – 13:45 (5x4)   2:3 Хинц (Павелски) – 21:47 (5x5)   3:3 Катчук (Густафссон, Джонсон) – 29:11 (5x5)   3:4 Робертсон (Хинц) – 31:13 (5x5)   3:5 Робертсон (Хинц, Сутер) – 34:32 (5x5)   3:6 Сегин (Бенн, Хейсканен) – 55:25 (5x5)   4:6 Дак (Лафферти, Энтвистл) – 57:03 (5x5)
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