«Виннипег» в результативном матче обыграл «Оттаву», у Евгения Свечникова «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Николай Элерс, Пьер-Люк Дюбуа, Пол Штястны и Кайл Коннор. Российский нападающий Евгений Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

За «Оттаву» забивали Джош Норрис и Брэди Ткачук (дважды). Российские защитники Артём Зуб и Никита Зайцев не набрали очков в этой встрече.

Таким образом, «Оттава» продлила серию поражений до четырёх матчей. «Виннипег», в свою очередь, одержал первую победу после четырёх поражений подряд.