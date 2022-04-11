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«Виннипег» в результативном матче обыграл «Оттаву», у Евгения Свечникова «-1»

«Виннипег» в результативном матче обыграл «Оттаву», у Евгения Свечникова «-1»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Николай Элерс, Пьер-Люк Дюбуа, Пол Штястны и Кайл Коннор. Российский нападающий Евгений Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

За «Оттаву» забивали Джош Норрис и Брэди Ткачук (дважды). Российские защитники Артём Зуб и Никита Зайцев не набрали очков в этой встрече.

Таким образом, «Оттава» продлила серию поражений до четырёх матчей. «Виннипег», в свою очередь, одержал первую победу после четырёх поражений подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2022, понедельник. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Норрис (Ткачук, Бреннстрём) – 01:48 (5x5)   1:1 Элерс (Демело, Штястны) – 18:49 (5x5)   1:2 Дюбуа (Коннор, Пионк) – 21:47 (5x4)   1:3 Штястны (Элерс) – 29:34 (5x5)   2:3 Ткачук (Уайт, Штюцле) – 40:50 (5x4)   2:4 Коннор (Дюбуа, Элерс) – 45:36 (5x4)   3:4 Ткачук (Норрис, Бреннстрём) – 53:58 (5x4)
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