Овечкин повторил достижение Гретцки в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил достижение легендарного Уэйна Гретцки в НХЛ.
Овечкин сравнялся с Гретцки по количеству месяцев в НХЛ с 100+ голами. Оба хоккеиста забивали по 100+ голов в семи месяцах.
Напомним, Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (4:2). Эта шайба стала для россиянина 100-й в регулярных чемпионатах НХЛ, которую он сумел забросить в апреле.
В нынешнем сезоне на счету Овечкина 45 заброшенных шайб и 38 голевых передач в 70 проведённых встречах.
«Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 90 баллов после 72 встреч. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют с «Филадельфией Флайерз» (13 апреля, 2:00 мск).
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