Гецлаф устроил потасовку со Свечниковым в матче НХЛ

Канадский нападающий «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф устроил потасовку с российским нападающим «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым в матче НХЛ.
В одном из эпизодов Свечников сбил Гецлафа, после чего канадец попытался подраться с россиянином. Однако, судьям удалось не допустить серьезного столкновения между игроками.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2. В этой встрече Свечников записал в свой актив гол и сделал одну результативную передачу.
В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина», набрав 101 очко, вышла на второе место, «Анахайм» с 70 баллами остаётся на 12-й строчке на Западе. В следующем матче «Каролина» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Анахайм» сыграет с «Флоридой Пантерз».
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