Первый тренер Капризова оценил повторение игроком клубного рекорда «Миннесоты»

Первый тренер нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова Андрей Лучанский прокомментировал достижение форварда, который повторил клубный рекорд по голам за сезон.



«Сама обстановка в команде хорошая, Кирилла в команде любят, поэтому и результат такой получается. Комфортно себя чувствует. Будем надеяться, что Капризов будет ещё развиваться. Только радуемся за него. Капитанство в следующем сезоне? Это внутренние дела команды. Если взять Россию, то капитан – это одно, там совершенно другие взгляды», – сказал Лучанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

24-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившись 42-й шайбой в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», вписал своё имя в историю клуба.



Благодаря этой заброшенной шайбе Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за сезон. Автор лучшего достижения — Мариан Габорик, забросивший 42 шайбы за 77 матчей в сезоне-2007/2008. В сезоне-2017/2018 его повторил и Эрик Стаал, однако на это ему потребовалось 82 встречи, Капризову же – 70 игр.

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