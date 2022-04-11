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Первый тренер Капризова оценил повторение игроком клубного рекорда «Миннесоты»

Первый тренер Капризова оценил повторение игроком клубного рекорда «Миннесоты»
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Первый тренер нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова Андрей Лучанский прокомментировал достижение форварда, который повторил клубный рекорд по голам за сезон.

«Сама обстановка в команде хорошая, Кирилла в команде любят, поэтому и результат такой получается. Комфортно себя чувствует. Будем надеяться, что Капризов будет ещё развиваться. Только радуемся за него. Капитанство в следующем сезоне? Это внутренние дела команды. Если взять Россию, то капитан – это одно, там совершенно другие взгляды», – сказал Лучанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

24-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившись 42-й шайбой в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», вписал своё имя в историю клуба.

Благодаря этой заброшенной шайбе Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за сезон. Автор лучшего достижения — Мариан Габорик, забросивший 42 шайбы за 77 матчей в сезоне-2007/2008. В сезоне-2017/2018 его повторил и Эрик Стаал, однако на это ему потребовалось 82 встречи, Капризову же – 70 игр.

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