«Не успокоится, а будет прогрессировать». Каменский – о повторении рекорда Капризовым

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский отреагировал на рекордный гол форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.
«Секрет Кирилла в нём самом. Это талантливый игрок, у которого есть желание забивать, играть в хоккей. У Капризова всё получается. Думаю, Кирилл не будет успокаиваться, а будет прогрессировать, радовать болельщиков, своих фанатов и команду», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
24-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившись 42-й шайбой в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», вписал своё имя в историю клуба.
Благодаря этой заброшенной шайбе Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за сезон. Автор лучшего достижения — Мариан Габорик, забросивший 42 шайбы за 77 матчей в сезоне-2007/2008. В сезоне-2017/2018 его повторил и Эрик Стаал, однако на это ему потребовалось 82 встречи, Капризову же – 70 игр.
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