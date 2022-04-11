Сегодня, 11 апреля, пройдёт очередной игровой день в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции состоится одна встреча. Магнитогорский «Металлург» дома сыграет с челябинским «Трактором». Встреча состоится на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 17:00 мск.
В серии выигрывает «Металлург» – 3-1. Первая встреча завершилась в пользу подопечных Ильи Воробьёва, одержавших победу со счётом 3:2, однако во второй сильнее оказался «Трактор» (6:4). В третьем матче вновь выиграла «Магнитка» (2:1), а в четвёртом магнитогорцы одержали победу 6:0. В другой серии полуфинала Кубка Гагарина — 2022 СКА встречается с ЦСКА, счёт в серии 3-2 в пользу петербуржцев.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли «Трактор» спасти серию с «Металлургом»?»
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