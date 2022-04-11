Терещенко: Капризову было очень тяжело. Но он доказал, что становится суперзвездой НХЛ

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на достижение форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, который повторил рекорд клуба по количеству голов за сезон.



«Это работа и отношение к хоккею Капризовым. Просто большой молодец! Без труда он бы ничего не сделал, каким бы талантливым не был. Дальше всё зависит от Кирилла. Думаю, Капризов понимает, что нужно каждый день доказывать свою состоятельность. Он делал это с первого дня.



Поверьте, Кириллу было очень тяжело. Он прошёл через всё, доказав, что становится суперзвездой НХЛ. Сейчас к нему относятся с большим уважением», – сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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