Стали известны составы «Металлурга» и «Трактора» на пятый матч серии финала Востока

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора» на пятый матч команд в рамках финала Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022. Встреча пройдёт в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



У «Магнитки» встречу пропускает нападающий Егор Коробкин, его место занял Павел Акользин.



«Металлург»:



Кошечкин (Налимов);

Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Виделль;

Хабаров – Григорьев, Лайпсик – Майе — Голдобин;

Дронов – Хультстрём, Кошелев — Зернов — Карпов;

Николаев, Юров, Никонцев – Неколенко – Акользин.



«Трактор»:



Вилл (Гарипов);

Пилут – Яруллин, Калинин – Бывальцев – Тертышный;

Телегин – Бэйлен, Кравцов – Седлак – Гика;

Блажиевский – Кулик, Потапов– Ткачёв – Основин;

Исаев — Шварёв, Горюнов-Рольгизер — Стась – Капустин.



Напомним, счёт в серии 3-1 в пользу «Магнитки».



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