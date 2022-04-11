Стали известны составы «Металлурга» и «Трактора» на пятый матч серии финала Востока

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора» на пятый матч команд в рамках финала Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022. Встреча пройдёт в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
У «Магнитки» встречу пропускает нападающий Егор Коробкин, его место занял Павел Акользин.
«Металлург»:
Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Виделль;
Хабаров – Григорьев, Лайпсик – Майе — Голдобин;
Дронов – Хультстрём, Кошелев — Зернов — Карпов;
Николаев, Юров, Никонцев – Неколенко – Акользин.
«Трактор»:
Вилл (Гарипов);
Пилут – Яруллин, Калинин – Бывальцев – Тертышный;
Телегин – Бэйлен, Кравцов – Седлак – Гика;
Блажиевский – Кулик, Потапов– Ткачёв – Основин;
Исаев — Шварёв, Горюнов-Рольгизер — Стась – Капустин.
Напомним, счёт в серии 3-1 в пользу «Магнитки».
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