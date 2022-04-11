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«Металлург Мг» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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Стали известны составы «Металлурга» и «Трактора» на пятый матч серии финала Востока

Стали известны составы «Металлурга» и «Трактора» на пятый матч серии финала Востока
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Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора» на пятый матч команд в рамках финала Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022. Встреча пройдёт в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

У «Магнитки» встречу пропускает нападающий Егор Коробкин, его место занял Павел Акользин.

«Металлург»:

Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Виделль;
Хабаров – Григорьев, Лайпсик – Майе — Голдобин;
Дронов – Хультстрём, Кошелев — Зернов — Карпов;
Николаев, Юров, Никонцев – Неколенко – Акользин.

«Трактор»:

Вилл (Гарипов);
Пилут – Яруллин, Калинин – Бывальцев – Тертышный;
Телегин – Бэйлен, Кравцов – Седлак – Гика;
Блажиевский – Кулик, Потапов– Ткачёв – Основин;
Исаев — Шварёв, Горюнов-Рольгизер — Стась – Капустин.

Напомним, счёт в серии 3-1 в пользу «Магнитки».

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