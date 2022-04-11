Дюхайм и Лемье устроили драку сразу после 6-го гола «Миннесоты» в ворота «Лос-Анджелеса»

Сегодня, 11 апреля, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:3.
В начале третьего периода шестую шайбу в ворота «королей» отправил Ник Бьюгстад. Сразу после гола нападающий «Уайлд» Брэндон Дюхайм и форвард «Кингз» Брендан Лемье устроили драку. Хоккеист «Миннесоты» толкал клюшкой в спину соперника до взятия ворот. Судьи попытались остановить драку, но Лемье просил судей продолжить схватку.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.
Напомним, в прошедшей встрече заброшенной шайбой отметился российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов.
- 11 апреля 2022
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