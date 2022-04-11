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«Металлург Мг» — «Трактор». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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«Металлург» минимально обыгрывает «Трактор» после 1-го периода пятого матча финала Востока

«Металлург» минимально обыгрывает «Трактор» после 1-го периода пятого матча финала Востока
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В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит пятый матч в рамках финала Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022 между местным «Металлургом» и челябинским «Трактором». По окончании первого периода хозяева ведут со счётом 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 13-й минуте шайбу в ворота Романа Вилла забросил Максим Карпов. Челябинцы совершили потерю в чужой зоне, после чего магнитогорцы быстро вышли из обороны в атаку, Карпов укатил «один в ноль», сблизился с вратарём и с неудобной руки отправил шайбу под щитками в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу «Металлурга».

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