Ерёменко: на сегодняшний день не хочу продолжать карьеру вратаря

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко прокомментировал будущее, касающееся своей карьеры.



«Результат в сезоне плохой. Мы могли идти дальше. Но сейчас мы стали на год опытнее, умнее. Конечно, многое не получилось. Хочется поблагодарить болельщиков за поддержку, несмотря на нашу не очень хорошую игру. Мы будем становиться ещё сильнее.



Всех волнует моё будущее? Больная тема. Не знаю, честно говоря. На сегодняшний день я не хочу продолжать карьеру вратаря. Но что будет завтра не знаю. Хочется поставить точку. Потому что возвращаться будет тяжеловато. Опять предсезонка, опять кататься по вей России. Пора переходить на другой уровень», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.