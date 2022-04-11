Александр Ерёменко ответил на вопрос, готов ли войти в тренерский штаб Алексея Кудашова

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко оценил вероятность стать помощником наставника клуба Алексея Кудашова.
«Алексей Кудашов сказал, что сейчас я тренер вратарей «Динамо»? Я как бы не тренер вратарей, а просто помогаю, потому что у меня действующий контракт, который я обязан отработать. Если бы главный тренер сказал, что нужно надевать форму, я бы надел форму. Но он сказал — быть в такой роли, поэтому так. Впечатления для меня не новые, потому что на предсезонке я уже выходил как тренер. Поэтому ничего нового для меня нет, просто нужно набраться опыта, потому что играть и тренировать – это две разные вещи.
Могу ли войти в его штаб? Мне ещё как тренеру нужно расти и учиться. Повторюсь, не хочу продолжать прежнюю жизнь в бытовом плане. Я бегу от этого. Я получаю удовольствие от самого хоккея, но мне не хочется этих бытовых условий: сборы, перелёты и всё остальное. Я не хочу тренером вратарей быть, я хочу по-другому. Посмотрим, как руководство моё предложение воспримет», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 11 апреля 2022
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