Квартальнов прокомментировал уход с должности главного тренера «Ак Барса»

Бывший главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал уход из казанского клуба.



«Я благодарен руководству клуба и республики Татарстан за оказанное доверие и опыт работы главным тренером в «Ак Барсе». Спасибо болельщикам, персоналу, игрокам и спонсорам за постоянную поддержку. Нам не удалось прийти к трофею, но у команды есть огромный потенциал выиграть Кубок Гагарина. Я верю в хоккеистов, с которыми удалось поработать в Казани, и каждому желаю успеха», — цитирует Квартальнова официальный сайт клуба.



В регулярном сезоне КХЛ-2021/2022 «Ак Барс» занял четвёртое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина казанцы уступили в серии «Авангарду» со счётом 2-4.