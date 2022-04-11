Генменеджер «Ак Барса» сообщил дату, до которой клуб объявит имя нового главного тренера
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал уход Дмитрия Квартальнова из клуба, а также сообщил дату назначения нового наставника команды.
«Наше сотрудничество с Дмитрием Квартальновым было плодотворным, его приглашение в 2019 году отвечало запросам клуба и позволило выполнить часть стратегических целей. Однако мы не выиграли Кубок вместе, в связи с чем принято решение не продлевать контракт с тренерским штабом. Благодарим каждого специалиста за развитие наших игроков и желаем успеха в будущем. Новый главный тренер «Ак Барса» будет назначен до 1 мая», — приводит слова Валиуллина официальный сайт казанцев.
Напомним, «Ак Барс» выигрывал Кубок Гагарина трижды: в 2009, 2010 и 2018 году, а также выходил в финал в 2015 году.
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