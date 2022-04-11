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Миронов — о будущем в «Динамо»: конкретного предложения на столе у меня нет

Миронов — о будущем в «Динамо»: конкретного предложения на столе у меня нет
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Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал ситуацию с новым контрактом с клубом.

«Мы понимаем, какая ситуация в мире, никто в команде легионеров не осуждает. Они были вынуждены уехать. Конечно, их не хватало в ключевых играх, но мы не могли их силой оставить. Так случилось.

Моё будущее? Думаю, что в скором времени всё увидите, узнаете. Мне сложно говорить пока, что будет. Нечего скрывать, но стопроцентной конкретики, такого, что у меня лежит какое-то предложение на столе, сейчас нет», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В регулярном сезоне КХЛ 27-летний защитник провёл 48 матчей и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «+2». В Кубке Гагарина — 2022 Миронов сыграл в 11 встречах, забросив одну шайбу при полезности «+2».

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