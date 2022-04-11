Кожевников — об отставке Квартальнова: не дал результат — дай другим попробовать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об уходе из «Ак Барса» главного тренера Дмитрия Квартальнова.



«Как и писали, третий сезон Дмитрий Квартальнов у руля казанцев и ничего не выиграл. Это была ожидаемая вещь. Вылет в первом раунде Кубка Гагарина, пусть и от «Авангарда», тоже сыграл свою роль. Нет результата, кто будет дальше ждать? Отставка – нормальная вещь, такова тренерская стезя. Не дал результат – дай другим попробовать», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Напомним, 56-летний специалист возглавлял «Ак Барс» с 2019 года. Вместе с клубом он сумел выйти в полуфинал Кубка Гагарина — 2021, где уступил в серии «Авангарду» (3-4).