Алексей Кудашов сообщил, что в его тренерском штабе в «Динамо» произойдут изменения
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал об изменениях в тренерском штабе клуба в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
«Изменения в тренерском штабе будут. В первую очередь это касается тренера вратарей, также будем ближе общаться с тренером «молодёжки». Вообще будет более близкая вертикаль тренеров всей системы, будем работать теснее», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, Кудашов возглавляет бело-голубых с 2021 года. Под его руководством «Динамо» заняло четвёртое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного сезона КХЛ-2021/2022, в первом раунде Кубка Гагарина — 2022 обыграв в серии «Северсталь» (4-3), а во втором раунде уступив ЦСКА (0-4).
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