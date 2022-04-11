Воронин: тренерский штаб московского «Динамо» был подвергнут серьёзной критике

Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин оценил итоги сезона для клуба, а также рассказал об общении с тренерским штабом после вылета из Кубка Гагарина — 2022.
«Команда была сформирована достаточно сильная, и непроход второго круга вызвал определённые нарекания. Тренерский штаб на совете директоров был подвергнут серьёзной критике.
В целом, если оценить игру команды, отыграли неплохо сезон, команда вышла в плей-офф. Там произошли некоторые метаморфозы, которых мы не ждали. Но спорт есть спорт, и мы вышли на то место, к которому команда психологически была готова. Команда будет омолаживаться и к следующему сезону. Будем двигаться вперёд», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 11 апреля 2022
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