Плющев: за три сезона Квартальнов мог бы создать нечто такое, что бы всех восхитило

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил уход из казанского «Ак Барса» главного тренера Дмитрия Квартальнова.



«Я думаю, что это было ожидаемо. Квартальнов отработал три сезона, за это время можно было создать нечто такое, что бы всех восхитило. Он не справился с той задачей, которая была поставлена перед стартом чемпионата. «Ак Барс» нервозно провёл сезон, да и прошлый не принёс позитива. Так что решение логично.



Интересно, кого найдут на место Квартальнова, это непростая команда. В Казани любят хороший, мощный и техничный хоккей, с атакующим креном и с хорошей организацией игры в обороне. Иногда решения бывают непредсказуемы», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.