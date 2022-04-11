В московском «Динамо» прокомментировали слух о создании клубом команды ВХЛ в Чебоксарах
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Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал, собирается ли клуб создавать команду Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), которая будет базироваться в Чебоксарах.
«Появился слух, что мы открываем команду ВХЛ в Чебоксарах и её возглавит Ярослав Люзенков? Никаких решений нет. Мы рассматриваем варианты, которые нам предложены. Мы выезжаем на места и смотрим спортивные базы, не только ледовые объекты, но и весь спектр вопросов — от питания до проживания. Пока никакого решения не принято, а уж тем более, раз мы ещё не определились, будет эта команда или нет, по главному тренеру вопроса не стоит», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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