Гатиятулин подвёл итоги серии полуфинала Кубка Гагарина с «Металлургом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги серии полуфинала Кубка Гагарина — 2022 с «Металлургом» (1-4), а также итоги всего сезона.



«Хотел бы поблагодарить болельщиков, поддерживали нас на протяжении всего сезона. Хотели как можно дольше их радовать. Понимали, что сегодня важный матч, хотели продлить серию. К сожалению, не удалось. Против нас играл лидер регулярки, он это доказал своей игрой. В «Магнитке» видна рука тренерского штаба. Не везде получилось реализовать план.



Благодарность ребятам за сезон, с первой игры преодолевали сложности. Можно было выжать больше из команды, но была тяжёлая предыдущая серия. Потеряли лидеров, пришлось перекраивать все звенья и бригады большинства. Не хочу, чтобы слова звучали как оправдание. Проведём детальный анализ, тогда можно будет озвучить причины», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.