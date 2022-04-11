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Гатиятулин: разговоры о смене стратегии «Трактора» идут давно, не обращаем на это внимания

Гатиятулин: разговоры о смене стратегии «Трактора» идут давно, не обращаем на это внимания
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал разговоры о смене игровой стратегии команды.

«У клуба есть стратегия. Нашей задачей было организовать команду и готовиться играть в каждом матче. Никакой успокоенности не было. Понимали, что был шанс играть дольше. У Пулккинена есть серьёзное повреждение пальца. У нас каждый готов выходить и биться. Сегодня на раскатке он был готов. Переговорили с врачами и приняли совместное решение играть таким составом. Об обмене Абрамова на Блажиевского не пожалел. Нам нужен был защитник. Никаких сомнений и сожалений не было.

Разговоры о том, что «Трактору» стоит сменить стратегию, идут давно, не обращаем на это внимания. Каждый тренер хочет играть в активный хоккей, но нужно смотреть на состояние команды. Стараюсь не отвлекаться на это и сосредоточиваться на своей работе», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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