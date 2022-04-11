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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 11 апреля

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 11 апреля
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Сегодня, 11 апреля, состоялась одна встреча третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В пятом матче финальной серии Восточной конференции встречались магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». Победу одержали подопечные Ильи Воробьёва со счётом 2:1, сумев забросить решающую шайбу за 15 секунд до окончания основного времени встречи.

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
11 апреля 2022, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Карпов (Хабаров, Николаев) – 12:11 (5x5)   1:1 Кравцов (Тертышный) – 33:53 (5x5)   2:1 Дронов (Карри) – 59:45 (5x5)

«Магнитка» вышла в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем второго полуфинала: СКА — ЦСКА (3-2). Следующий матч между армейскими клубами состоится завтра, 12 апреля, в Москве. Начало — в 19:00 мск.

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Турнирная сетка плей-офф КХЛ - 2022

Запад:

СКА — ЦСКА, 3-2.

Восток:

«Металлург» — «Трактор», 4-1.

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