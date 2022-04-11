Воробьёв: с кем хочу встретиться в финале? Однозначно сыграл бы с армейцами

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал, с кем хотел бы сыграть в финале Кубка Гагарина — 2022.



«Дронов? Пошёл смотреть тренировку «лис» и понял, что этот парень заиграет. Начали привлекать его всё больше и больше. Он непросто пробивался, у него была череда травм, сегодня тоже играл с травмой. Молодец. Те ребята, которые вошли вместо травмированных, нам очень сильно помогли. Говорили нападающим, что нужно помогать защитникам. Они выполнили огромный объём работы.



В решающих матчах очень много эмоций. Приходилось ребят успокаивать на лавке, когда они заводились. Вилл сыграл сегодня здорово. Моменты были и у нас, и у них. Думали вернуть Кошелева к Карри и Чибисову, но понравилось, как он сыграл с Архипом (Неколенко) и Пашей (Акользиным). Есть же ещё большинство, меньшинство, с этим тоже связано.



С кем бы хотел сыграть в финале? Однозначно хотелось бы сыграть с армейцами (смеётся). Предпочтения внутри есть, но пусть они разбираются, а потом мы будем готовиться к любой из армейских команд», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.