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Дронов: шикарные впечатления, наконец вышли в финал! С кем играть в нём — непринципиально

Дронов: шикарные впечатления, наконец вышли в финал! С кем играть в нём — непринципиально
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Защитник «Металлурга» Григорий Дронов поделился эмоциями после выхода клуба в финал Кубка Гагарина — 2022.

«Шикарные впечатления. Наконец вышли в финал! Отличное настроение, идём вперёд. Как удаётся сохранять собственную результативность? Не знаю, делаю свою работу – получается. Было обидно пропустить почти весь сезон. Травма, было неприятно. Соскучился по хоккею, даже очень!

С кем играть в финале? Непринципиально. Илья Воробьёв не развивает молодёжь? Не соглашусь. Я шесть лет в команде, но очень много молодых игроков получили за это время шанс. Кто как им воспользовался – другой вопрос. А шансов давали много.

Фортуна сегодня отвернулась? У «Трактора» хорошо играл вратарь, команда пласталась. Где-то не получалось. Нам надо было продолжать гнуть свою линию, что мы и сделали», — приводит слова Дронова официальный сайт КХЛ.

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