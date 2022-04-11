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«СКА-1946» сыграет в финале Кубка Харламова 2022 года с «Красной Армией»

«СКА-1946» сыграет в финале Кубка Харламова 2022 года с «Красной Армией»
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Санкт-петербургский «СКА-1946» одержал победу над казанским «Ирбисом» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Харламова со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Кирсанов и Максим Кровяков. Армейский клуб выиграл серию и вышел в финал Кубка Харламова. Ранее петербуржцы прошли «Крылья Советов» (3-0) и МХК «Динамо» М (3-0).

В решающей серии «СКА-1946» встретится с московской «Красной Армией», ранее обыгравшей в своей полуфинальной серии «Омских Ястребов» (3-2).

Действующим обладателем Кубка Харламова является МХК «Динамо» М (Москва), в финале 2021 года обыгравший в серии «Локо» (4-1).

МХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 5-й матч
11 апреля 2022, понедельник. 19:30 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ирбис
Казань
1:0 Кирсанов (Грошев, Танков) – 11:33 (5x5)   2:0 Кровяков (Кабуш, Гурзанов) – 34:09 (5x5)
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