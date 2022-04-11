«СКА-1946» сыграет в финале Кубка Харламова 2022 года с «Красной Армией»

Санкт-петербургский «СКА-1946» одержал победу над казанским «Ирбисом» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Харламова со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Кирсанов и Максим Кровяков. Армейский клуб выиграл серию и вышел в финал Кубка Харламова. Ранее петербуржцы прошли «Крылья Советов» (3-0) и МХК «Динамо» М (3-0).



В решающей серии «СКА-1946» встретится с московской «Красной Армией», ранее обыгравшей в своей полуфинальной серии «Омских Ястребов» (3-2).



Действующим обладателем Кубка Харламова является МХК «Динамо» М (Москва), в финале 2021 года обыгравший в серии «Локо» (4-1).