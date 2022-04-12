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«Рейнджерс» не собираются отзывать Кравцова в НХЛ из-за вылета «Трактора» в Кубке Гагарина

«Рейнджерс» не собираются отзывать Кравцова в НХЛ из-за вылета «Трактора» в Кубке Гагарина
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Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», владеющий правами на 22-летнего российского форварда Виталия Кравцова, который отдан в аренду челябинскому «Трактору», не собирается возвращать хоккеиста в Северную Америку после завершения участия его команды в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Теперь, когда сезон для Виталия закончился, не ожидайте, что «Рейнджерс» отзовут его. Клуб добавил достаточную глубину состава к дедлайну и не собирается рисковать налаженными связями на этой поздней стадии. Всё указывает на то, что этим летом «синерубашечники» проведут переоценку выступлениям Виталия», — гласит публикация в «Твиттере» журналиста USA Today Sports Винса Меркольяно.

Напомним, накануне «Трактор» вылетел в финале Восточной конференции Кубка Гагарина от магнитогорского «Металлурга» (1-4 в серии). В 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 на счету Кравцова 13 (6+7) результативных действий при коэффициенте полезности «+4». В плей-офф – в 15 матчах набрано 10 (7+3) очков.

3-летний контракт Кравцова с «Рейнджерс» на общую сумму в $ 2,775 млн ($ 925 тыс. за сезон) истекает ближайшим летом. В 2018 году «синерубашечники» задрафтовали Виталия в первом раунде под девятым номером.

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