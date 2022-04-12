Главный тренер «Ванкувера»: не думаю, что люди осознают то, насколько силён Подколзин

67-летний специалист Брюс Будро, возглавляющий «Ванкувер Кэнакс», высказался о потенциале 20-летнего российского нападающего канадского клуба Василия Подколзина.
«Я не думаю, что люди осознают то, насколько силён Подколзин», — приводит слова Будро журналист The Athletic Харман Даял в «Твиттере».
Напомним, в нынешнем сезоне Подколзин принял участие в 70 матчах за «Ванкувер», в которых отметился 19 (10+9) результативными действиями при показателе полезности «+7» и 22 минутах штрафного времени. Он был задрафтован «Кэнакс» в 2019 году в первом раунде под 10-м номером.
«Ванкувер» в настоящий момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, заработав 80 очков после 73 проведённых встреч. В следующем матче «Кэнакс» сыграют дома с «Вегас Голден Найтс» (13 апреля, 5:00 мск).
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