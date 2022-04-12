Звёздный защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути выбыл до конца сезона из-за травмы

32-летний звёздный американский защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути выбыл из-за травмы до конца сезона, сообщается в «Твиттере» клуба.



Отмечается, что двукратный обладатель Кубка Стэнли перенёс операцию на запястье. Его восстановление займёт длительное время, поэтому он сможет помочь команде лишь в следующем сезоне.



В текущем сезоне Дрю Даути провёл 39 матчей в составе «Лос-Анджелеса», в которых набрал 31 (7+24) очко при показателе полезности «+4» и 30 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ он отыграл в 1014 встречах и совершил 567 (132+435) результативных действий при коэффициенте полезности «+33».



В 2019 году Даути подписал 8-летний контракт с «Кингз» на общую сумму в $ 88 млн ($ 11 млн за сезон). Он выступает за «Лос-Анджелес» с момента своего дебюта в НХЛ в 2008 году.

Отметим, что «Лос-Анджелес Кингз» продолжает борьбу за попадание в плей-офф Кубка Стэнли. Команда идёт на 8-м месте в турнирной таблице Западной конференции – в её активе 86 очков в 74 матчах. Ближайшие преследователи – «Вегас Голден Найтс» (84) и «Ванкувер Кэнакс» (80).