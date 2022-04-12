Расписание и время матча плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, состоится очередной игровой день в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Западной конференции состоится одна встреча.



Московский ЦСКА сыграет дома с санкт-петербургским СКА. Встреча состоится на «ЦСКА-Арене». Начало — в 19:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Счёт в серии — 3-2 в пользу подопечных Романа Ротенберга. В другом полуфинале Кубка Гагарина — 2022 встречались магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». Коллектив Ильи Воробьёва одержал победу в пятом матче со счётом 2:1 и вышел в финал КХЛ, выиграв серию — 4-1.

Действующим обладателем трофея является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший ЦСКА со счётом 4-2 в серии.