Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание и время матча плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 12 апреля

Расписание и время матча плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 12 апреля
Комментарии

Сегодня, 12 апреля, состоится очередной игровой день в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Западной конференции состоится одна встреча.

Московский ЦСКА сыграет дома с санкт-петербургским СКА. Встреча состоится на «ЦСКА-Арене». Начало — в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в серии — 3-2 в пользу подопечных Романа Ротенберга. В другом полуфинале Кубка Гагарина — 2022 встречались магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». Коллектив Ильи Воробьёва одержал победу в пятом матче со счётом 2:1 и вышел в финал КХЛ, выиграв серию — 4-1.

Календарь финала Кубка Гагарина - 2022

Действующим обладателем трофея является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший ЦСКА со счётом 4-2 в серии.

«Деревня конченая». Тайна самого скандального финала КХЛ не разгадана до сих пор «Деревня конченая». Тайна самого скандального финала КХЛ не разгадана до сих пор
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022