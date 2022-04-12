Турнирная таблица НХЛ и результат матча, расклады на плей-офф на 12 апреля

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 12 апреля, а также итоги матча прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.
12 апреля состоялась всего одна встреча, в рамках которой «Виннипег Джетс» одержал гостевую победу над «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:2. Российский форвард Евгений Свечников отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой за 19 игр.
В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (108 очков, 72 матча), «Каролина Харрикейнз» (102, 73), «Торонто Мэйпл Лифс» (100, 72), «Нью-Йорк Рейнджерс» (100, 73), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (96, 72), «Бостон Брюинз» (95, 72), «Питтсбург Пингвинз» (94, 74) и «Вашингтон Кэпиталз» (90, 72).
На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (110 очков, 72 матча), «Калгари Флэймз» (97, 72), «Миннесота Уайлд» (94, 71), «Сент-Луис Блюз» (94, 72), «Эдмонтон Ойлерз» (90, 73), «Нэшвилл Предаторз» (87, 72), «Даллас Старз» (86, 72) и «Лос-Анджелес Кингз» (86, 74).
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