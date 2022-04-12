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Турнирная таблица НХЛ и результат матча, расклады на плей-офф на 12 апреля

Турнирная таблица НХЛ и результат матча, расклады на плей-офф на 12 апреля
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 12 апреля, а также итоги матча прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

12 апреля состоялась всего одна встреча, в рамках которой «Виннипег Джетс» одержал гостевую победу над «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:2. Российский форвард Евгений Свечников отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой за 19 игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2022, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Армиа (Дворак, Савар) – 20:29 (5x5)   1:1 Бэррон (Элерс, Сэмберг) – 21:46 (5x5)   1:2 Штястны (Бэррон, Сэмберг) – 24:00 (5x5)   2:2 Андерсон (Питри, Судзуки) – 46:19 (5x5)   2:3 Свечников (Коннор, Дюбуа) – 51:01 (5x5)   2:4 Лаури (Сэнфорд, Моррисси) – 58:31 (en)

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (108 очков, 72 матча), «Каролина Харрикейнз» (102, 73), «Торонто Мэйпл Лифс» (100, 72), «Нью-Йорк Рейнджерс» (100, 73), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (96, 72), «Бостон Брюинз» (95, 72), «Питтсбург Пингвинз» (94, 74) и «Вашингтон Кэпиталз» (90, 72).

На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (110 очков, 72 матча), «Калгари Флэймз» (97, 72), «Миннесота Уайлд» (94, 71), «Сент-Луис Блюз» (94, 72), «Эдмонтон Ойлерз» (90, 73), «Нэшвилл Предаторз» (87, 72), «Даллас Старз» (86, 72) и «Лос-Анджелес Кингз» (86, 74).

Турнирная таблица НХЛ
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