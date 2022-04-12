«Общее правило, которое должны соблюдать все». Каменский — о дисквалификации Малкина

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал дисквалификацию российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина четыре встречи.
«Есть определённые правила игры в хоккей, которые Женя нарушил, к сожалению. Дисциплинарный комитет вынес такое жёсткое решение. Это общее правило, которое все должны соблюдать, вне зависимости от фамилий. Жалко, четыре игры — это много для Евгения. Хоккей — это всегда провокация, выплеск эмоций. Такое бывает у всех спортсменов», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, 35-летний россиянин получил дисквалификацию из-за инцидента в матча с «Нэшвилл Предаторз» (3:2, ОТ), в котором Малкин в конце второго периода ударил защитника «хищников» Марка Боровецки клюшкой сначала по рукам, а затем по лицу, в результате чего на лице Боровецки выбыл до конца игры.
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