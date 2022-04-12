НХЛ объяснила причину дисквалификации Малкина на четыре матча

Национальная хоккейная лига объяснила дисквалификацию российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина сроком на четыре встречи.



«После борьбы на протяжении всей смены Боровецки ненадолго задерживает Малкина и оказывает на него физическое воздействие. Затем Боровецки бьёт перчаткой по спине Малкина, после чего Евгений, держа клюшку двумя руками, наносит сильный ответный удар и выбивает клюшку из рук Боровецки. Затем, когда Боровецки всё ещё находился в непосредственной близости от Малкина, он отводит клюшку назад, поднимает её на уровень головы и бьёт соперника прямо в лицо. Это удар клюшкой.



Важно отметить, что это не тот случай, когда Малкин поднимает клюшку, защищаясь рефлекторно. Мы в лиге считаем действия Евгения ответными и агрессивными. В своём объяснении Малкин заявил, что Боровецки выступил зачинщиком инцидента, но ни одно из действий защитника «Нэшвилла» не заслуживало подобного ответа со стороны Малкина.



Игроки не освобождаются от ответственности за нарушение правил из-за действий своих оппонентов. Просто нет никакого оправдания тому, чтобы игрок умышленно и с такой силой действовал в подобной манере», — сказано в объяснении НХЛ, размещённом на официальном сайте лиги.