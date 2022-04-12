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Светлов: результаты «Трактора» лучше с каждым годом, есть хорошая работа и прогресс

Светлов: результаты «Трактора» лучше с каждым годом, есть хорошая работа и прогресс
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Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов прокомментировал выступление челябинского «Трактора» в текущем сезоне КХЛ.

«Трактор» заслужил выхода в финал конференции, это заслуга и тренерского штаба, и команды в целом. А случайно или нет… Хоккей – такая вещь, кто-то уезжает, бывают травмы. По игре Челябинска они заслужили финал конференции, весь сезон показывали хорошую игру. «Трактор» с каждым годом показывает результат всё лучше и лучше, видно, что есть хорошая работа и прогресс», — сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, челябинский клуб занял второе место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного сезона. В плей-офф Кубка Гагарина – 2022 подопечные Анвара Гатиятулина обыграли «Нефтехимик» (4-0) и «Салават Юлаев» (4-2), а в финале конференции уступили «Металлургу» (1-4).

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