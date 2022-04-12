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Светлов: «Магнитка» в плей-офф уверенна и нахальна, видно, что команда нацелена

Светлов: «Магнитка» в плей-офф уверенна и нахальна, видно, что команда нацелена
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Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о выступлении «Металлурга» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Магнитка» сыграла на классе, видно, что в она в этой серии была агрессивнее, больше атаковала, имела хорошее преимущество. Они взяли серию за счёт индивидуального мастерства и общекомандного духа.

Что важнее – оборонительный или атакующий хоккей? В этой серии первые матчи были на равных, но в итоге «Металлург» добился успеха именно благодаря агрессивным действиям в атаке, нацеленности на ворота и хорошим технически исполнителям. Любая тактика даёт свои результаты против определённого противника, в этой серии «Магнитка», ведя игру в атакующем стиле, достигла победы.

«Металлург» выиграл регулярный чемпионат, показывает хорошие серии в плей-офф. Тяжёлая серия была с «Авангардом», тянули до последней игры, сейчас хорошие матчи играют. Видно, что команда нацелена, весь сезон играет на хорошем уровне, в плей-офф себя чувствует уверенно, можно сказать, нахально, играет в атакующий хоккей. Сложно сказать, кто будет фаворитом финала, считаю, что все три команды – фавориты, которые имеют полное право стать чемпионом», — сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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