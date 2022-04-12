Переведёт ли ЦСКА серию со СКА в решающий матч?
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Сегодня, 12 апреля, состоится шестой матч в рамках финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина — 2022 между московским ЦСКА и санкт-петербургским СКА. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Подопечные Романа Ротенберга ведут в настоящий момент в серии со счётом 3-2. «Чемпионат» предлагает пройти опрос: переведёт ли ЦСКА серию со СКА в решающий матч?
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Напомним, первым финалистом Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург», в полуфинале уверенно обыгравший в серии «Трактор» в пяти матчах (4-1). Действующим обладателем трофея является «Авангард», в финале — 2021 обыгравший ЦСКА (4-2).
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