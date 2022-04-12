На 61-м году ушёл из жизни прославленный форвард московского «Динамо» Сергей Яшин

Московское «Динамо» сообщило, что на 61-м году скоропостижно ушёл из жизни экс-нападающий клуба Сергей Яшин.



«На 61-м году скоропостижно ушёл из жизни прославленный нападающий московского «Динамо», олимпийский чемпион Сергей Яшин.



Яшин — воспитанник пензенского хоккея. В московское «Динамо» Яшина в 1980 году пригласили по рекомендации Аркадия Чернышёва. Дебютировал Сергей под руководством Виталия Семёновича Давыдова.



В 1988 году Сергей Яшин завоевал золотую медаль на Олимпийских играх. После чего нападающий был удостоен звания «Заслуженный мастер спорта СССР». Яшин — олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, призёр 1985 года. На чемпионатах мира и Олимпийских играх провёл 35 матчей, забросив 7 шайб. Чемпион СССР, восьмикратный призёр чемпионатов страны. В национальных чемпионатах отыграл 354 матча, забросив 128 шайб.



В 2014 году Яшин был включён в Зал славы отечественного хоккея. Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича. Это невосполнимая потеря для динамовского спорта», — говорится в сообщении клуба.